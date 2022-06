LEIPZIG (dpa-AFX) - Die hohe Nachfrage und die kräftig gestiegenen Rohstoffpreise beflügeln auch weiterhin den Biokraftstoff-Hersteller Verbio . Das im SDax notierte Unternehmen aus Sachsen hebt nun ein weiteres Mal seine Jahresprognose. An der Börse sprang die Aktie am Dienstag auf die Nachricht kräftig an.

Der Kurs zog kurz mit mehr als 8 Prozent Plus bis auf 50 Euro, das Papier blieb dann jedoch an einer Charthürde hängen. Zuletzt rang es mit plus viereinhalb Prozent bei 48,32 Euro um die 21-Tage-Linie.