Unsere letzte Kommentierung zu Chevron überschrieben wir mit „Chevron - Das ist bitter!“. Darin thematisierten wir die damals prekäre charttechnische Situation der Aktie.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 21.06. hieß es unter anderem „[…] Für Chevron ging es zunächst unter die wichtige Unterstützung von 174+ US-Dollar. Die Gewinnmitnahmen nahmen daraufhin Fahrt auf. Weitere wichtige Unterstützungen, wie die Bereiche um 170 US-Dollar und 160 US-Dollar, gingen verloren. Der gut ausgebaute Aufwärtstrend der letzten Monate ist ebenfalls passé. Besonders bitter ist jedoch das Unterschreiten der eminent wichtigen Unterstützung von 155 US-Dollar im schwachen Freitagshandel (17.06.). Chevron muss nun eine Gegenreaktion zeigen und den Bruch der 155er Marke zügig korrigieren. Sollte dieses Unterfangen nicht gelingen, könnte die Aktie auf der Unterseite weiter in Bedrängnis geraten. Eine weitere Ausdehnung der Bewegung in Richtung 140 US-Dollar oder gar 130 US-Dollar wäre dann nicht ausgeschlossen. Um das Chartbild zu entspannen, muss es für Chevron idealerweise zurück über die 170 / 174+ US-Dollar gehen.“

Chevron verpasste es, durch ein schnelles Comeback oberhalb von 155 US-Dollar die Lage zu entspannen. Stattdessen entwickelte sich weiteres Abwärtsmomentum in Richtung der bereits zuletzt skizzierten 140 US-Dollar. Zum Test der Marke von 130 US-Dollar kam es nicht; noch nicht möchte man meinen.

Der aktuell zu beobachtende Versuch der Bodenbildung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage der Aktie nach wie vor fragil wirkt.

Kurzum. Chevron durchläuft aktuell eine schwierige Phase. Die Bemühungen, einen tragfähigen Boden nach dem markanten Rücksetzer auszubilden, sind nicht zu übersehen. Um das Szenario einer Bodenbildung voranzutreiben, muss Chevron deutlich über die 155 US-Dollar laufen. Bei einem Rücksetzer unter die 140 US-Dollar würden die 130 US-Dollar in den Fokus rücken.