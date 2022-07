Petal Search feiert unglaubliches Wachstum zum 2. Jubiläum

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Seit 2 Jahren bieten wir unseren Benutzern

ein interaktives und personalisiertes Sucherlebnis



HUAWEI's Petal Search feiert sein 2-jähriges Jubiläum und blickt darauf zurück,

wie sehr die Suchmaschine bei der Verfolgung der Vision, eine All-In-One

Suchmaschine zu sein, gewachsen ist.



Seit der Gründung von Petal Search im Mai 2020 ist die Suchmaschine stetig

gewachsen. Auch wenn Petal Search auf globaler Ebene arbeitet, bietet es seinen

Benutzern weiterhin personalisierte lokale Suchergebnisse. In den letzten zwei

Jahren hat sich die Suchmaschine in jeder Hinsicht enorm verbessert. Petal

Search unterstützt inzwischen mehr als 70 Sprachen in über 170 Ländern und

Regionen und hat sich zu einer beliebten Suchmaschine entwickelt.