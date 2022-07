Steinbacher beendet Wirtschaftsjahr mit Rekordmonat!

Erpfendorf/Tirol (ots) - An seinem Erfolgsrezept hält der Tiroler

Dämmstoff-Spezialist Steinbacher auch in Krisenzeiten fest: Investieren, Energie

sparen und Partnerschaften pflegen.



Das Familienunternehmen kann in seinem 60. Jubiläumsjahr ein starkes Plus

verbuchen und positiv in die Zukunft blicken.