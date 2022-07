Die G7-Staaten arbeiten an einem Mechanismus zur Begrenzung des russischen Ölpreises. Putins Kriegsmaschinerie in der Ukraine soll so unter Druck gesetzt werden.

Für einen Großteil der übrigen Welt könnten die Folgen jedoch katastrophal sein. Eine Kürzung der täglichen Vorräte um drei Millionen Barrel würde den Londoner Rohölpreis auf 190 US-Dollar treiben. Das Worst-Case-Szenario mit einer Kürzung von fünf Millionen Barrel könne einen "stratosphärischen" Rohölpreis von 380 US-Dollar bedeuten, so die Analysten.

"Das offensichtlichste und wahrscheinlichste Risiko bei einer Preisobergrenze besteht darin, dass Russland sich entscheiden könnte, nicht mitzumachen und stattdessen durch eine Reduzierung der Exporte zu kontern", schreiben die Analysten. "Es ist wahrscheinlich, dass die Regierung als Vergeltungsmaßnahme die Produktion drosseln könnte, um dem Westen Schmerzen zuzufügen. Die Knappheit auf dem globalen Ölmarkt ist auf Russlands Seite."

Der Hedge-Fonds-Manager David Neuhauser erwartet ebenfalls nicht, dass die Ölpreise in absehbarer Zeit sinken werden: "Ich glaube, dass Brent-Öl bis auf 175 US-Dollar pro Barrel steigen kann (...) über 55 Prozent höher", zitiert CNBC Neuhauser, Gründer und Chief Investment Officer von Livermore Partners.

"Es sind harte Assets, sie sind echt und sie sind greifbar." Und weiter: "Sie werden in der Weltwirtschaft jeden Tag gebraucht. Sie sind rar. Natürlich ist alles zyklisch, aber im Gegensatz zu früheren Zyklen sieht es so aus, als ob dieser Zyklus viel länger dauern wird als andere", so der CIO.

Savita Subramanian, Bank of America-Analystin, ist ebenfalls bullish: "Unsere Rohstoffstrategen gehen davon aus, dass ein drastischer Rückgang der russischen Ölexporte eine ausgewachsene Ölkrise im Stil der 1980er Jahre auslösen könnte (...) und Brent weit über 150 US-Dollar pro Barrel treiben würde", zitiert CNBC die Analystin.

Die wirtschaftliche Wiederbelebung Chinas dürfte auch den Ölverbrauch ankurbeln und die Preise weiter in die Höhe treiben, so Subramanian. Chinas einstmals glühende Wirtschaft habe durch die aufeinanderfolgenden Covid-19-Lockdowns eine Verlangsamung erlitten. Ein Aufschwung könnte nun allerdings in Sicht sein.

"China war [vor den Abriegelungen] ein Verbraucher von 14 Millionen [Barrel] pro Tag", sagt Dan Pickering, Gründer und Chief Investment Officer von Pickering Energy Partners, gegenüber CNBC. "Wenn China versucht, die Wirtschaft zu beschleunigen, könnten wir einen Preis von 120 US-Dollar pro Barrel als günstig ansehen", fügte er hinzu.

Ein Joker sei die Wirtschaft. Die monatelang gestiegenen Energiepreise haben die Preise für alle möglichen Waren in die Höhe getrieben. Es gäbe zudem Anzeichen für eine Verlangsamung der US-Wirtschaft. Sollte sich dies bewahrheiten, könnten die Ölpreise bei nachlassender Nachfrage sinken.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion