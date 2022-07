Mit dem Online-Reiserechner, mit Reiseversicherungen für jeden Bedarf und der Möglichkeit eines schnellen und bequemen Online-Abschlusses bietet UNIQA leistbaren Reise-Schutz.

Wien (APA-ots) - Nachdem die Corona-Pandemie bereits in das dritte Jahr gestartet ist, ist bei den Österreicher:innen die Sehnsucht nach einer unbeschwerten Urlaubszeit groß. Doch ebenso reichlich sind die Quellen der Unsicherheit: Von einem positiven Corona-Testergebnis über Probleme mit dem Gepäck bis hin zu möglichen Erkrankungen oder Unfällen am Urlaubsort. "Es gibt unzählige Ereignisse, die den Urlaubsplänen einen Strich durch die Rechnung machen können. Viel schlimmer als ein Urlaub, der nicht angetreten werden kann oder frühzeitig beendet werden muss sind die Kosten, die damit sehr oft einhergehen. So können beispielsweise Stornokosten erheblich sein, ein schwerer Unfall oder eine ernsthafte Erkrankung am Urlaubsort können durch hohe Kosten bei der medizinischen Versorgung im Urlaubsland sogar die Existenz gefährden. Eine auf den Bedarf abgestimmte Reiseversicherung bietet hier Sicherheit für einen unbeschwerten Urlaub", so Peter Eichler, Vorstand

Personenversicherung bei der UNIQA Insurance Group AG.