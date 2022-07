HAMBURG (dpa-AFX) - Die sich eintrübende Konsumstimmung dürfte auch Adidas erfassen. Gepaart mit Sorgen um die Profitabilität veranlasste dies die Experten von Hauck Aufhäuser Investment Banking dazu, die bisherige Kaufempfehlung in das Gegenteil zu drehen. Die Titel des Sportartikelkonzerns wurden um gleich zwei Stufen von "Buy" auf "Sell" abgestuft. Das Kursziel wurde von 285 Euro auf 120 Euro mehr als halbiert.

Der Experte Christian Salis hegt in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie zwar keine Zweifel daran, dass Adidas als eine der führenden Marken für Sportbekleidung von Megatrends wie steigendem Gesundheitsbewusstsein und bequemer Kleidung profitieren sollte. Die kurzfristigen Aussichten hätten sich aber deutlich verschlechtert, weil die Verbraucherstimmung in wichtigen Endmärkten schlechter denn je geworden sei.