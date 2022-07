Ecobat gibt den Verkauf des Multi-Metall-Standorts Stolberg bekannt, der von Nyrstar, einem Unternehmen der Trafigura-Gruppe, geleitet werden soll

SINGAPORE und IRVING, Texas, 6. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Ecobat, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Batterierecycling, und Trafigura ("Trafigura" oder "die Trafigura-Gruppe"), ein weltweit führender Lieferant von Rohstoffen, freuen sich bekannt zu geben, dass sie eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf der Ecobat Resources Stolberg GmbH (ERS) getroffen haben, die Eigentümerin der Multi-Metall-Hersteller Stolberg in Deutschland ist. Die Anlage in Stolberg wird von Nyrstar, einem internationalen Bergbau- und Hüttenunternehmen und Marktführer in der Produktion von Zink- und Bleimetallen, betrieben und gemanagt werden. Nyrstar befindet sich zu 98 Prozent im Besitz der Trafigura-Gruppe.