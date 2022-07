HONG KONG, 6. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Fosun International Limited (HKEX-Aktiencode: 00656, „Fosun International") teilt mit, dass S&P Global Rating am 23. Juni einen Bericht veröffentlicht hat, in dem festgestellt wird, dass Fosun über ausreichende Ressourcen verfügt, die anstehenden Fälligkeiten seiner Schulden in den nächsten sechs bis zwölf Monaten zu erfüllen.

Laut dem Jahresbericht 2021 von Fosun International verfügt das Unternehmen über eine solide und gesunde Finanzlage. Ende 2021 sank das Verhältnis von Gesamtverschuldung zu Gesamtkapital auf 53,8 %; die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten lagen auf einem historischen Tiefstand von 4,6 %; Barmittel, Bankguthaben und Termineinlagen erreichten 96,78 Milliarden RMB. In Bezug auf Bargeld- und Fremdkapitalmanagement hat sich Fosun stets an das Prinzip des proaktiven Managements fällig werdenden Fremdkapitals und der kontinuierlichen Optimierung der Kapitalstruktur gehalten. Fosun hat seine Finanzierungsmöglichkeiten über eine Vielzahl von Finanzierungskanälen diversifiziert und im Markt breite Anerkennung aufgebaut. Die Gruppe und ihre Tochtergesellschaften haben Partnerschaften mit mehr als 100 chinesischen und ausländischen Banken auf der ganzen Welt aufgebaut und strategische Kooperationsvereinbarungen mit vielen internationalen Banken und mehreren chinesischen Banken unterzeichnet. Angesichts der Volatilität des öffentlichen Marktes nutzte Fosun seine diversifizierten Finanzierungskanäle in vollem Umfang, um die Liquidität stabil zu halten.

Laut S&P Global Rating ist die derzeitige Marktstimmung gegenüber hochverzinslichen Emittenten privater Unternehmen (POE) sowohl auf dem Onshore- als auch auf dem Offshore-Markt schwach. Das von Fosun am 22. Juni unterbreitete Angebot zum Rückkauf aller in diesem Jahr fälligen Offshore-Anleihen (im Gesamtwert von ca. 800 Mio. US$) spiegelt die Bemühungen des Unternehmens wider, die jüngste Marktskepsis abzubauen. S&P Global Rating geht davon aus, dass Fosun gesicherte Schulden, Bankkredite usw. nutzen kann, um die Fälligkeiten zu begleichen. S&P Global Rating ist der Ansicht, dass Fosun seine Fälligkeiten gut managen kann und erwartet, dass die Offshore- und Onshore-Bankfazilitäten von Fosun in diesem Jahr zunehmen werden sowie dass die Bankbeziehungen des Unternehmens in naher Zukunft nicht beeinträchtigt werden. Darüber hinaus ist S&P Global Rating der Ansicht, dass Fosuns beträchtliche, weltweite Vermögenswerte, sein diversifizierte Investitionsportfolio und seine Fähigkeit, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Investitionen und Veräußerungen zu finden, Fosun die Flexibilität geben könne, seine Barmittel wieder aufzufüllen.