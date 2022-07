Beteiligung an pitstop: Weiterer Ausbau der HUK-COBURG als Serviceanbieter rund um Mobilität

- Erweiterung des Autoservice-Netzwerks um über 300 pitstop-Filialen deutschlandweit

- Neue digitale Plattform mit Online-Terminbuchung und -Bezahlung - Öffnung des Angebots für alle Verbraucherinnen und Verbraucher

Die HUK-COBURG baut konsequent ihr Serviceangebot rund um Mobilität aus und übernimmt, vorbehaltlich der Prüfung durch die zuständigen Kartellbehörden, 25,1 Prozent an der Werkstattkette pitstop. Darüber hinaus werden die pitstop-Werkstätten in das Angebot des Autoservice-Netzwerks aufgenommen, so dass dieses um rund 300 auf dann 450 Werkstätten in über 200 Städten erweitert wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Stefan Kulas bleibt geschäftsführender Mehrheitsgesellschafter von pitstop.