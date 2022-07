Asante meldet ersten Goldguss bei Goldmine Bibiani

Asante hat die Bibiani-Goldmine im August 2021 erworben und seinen Projektdurchführungsplan abgeschlossen, der die Sanierung und Aufrüstung der Verarbeitungsanlage, der Bergelagereinrichtung sowie der Infrastruktur des Minenstandorts umfasste. Im September 2021 gab Asante den Beginn des Sanierungsprozesses sowie den Plan des Unternehmens bekannt, im dritten Quartal 2022 Gold zu gießen.

Anfang Juni 2022 gab Asante den Beginn der Inbetriebnahme und des Betriebs der Bibiani-Verarbeitungsanlage bekannt. Seit 1. Juli 2022 läuft der Betrieb rund um die Uhr, wobei die Bereiche Kohlenstoff-in-Laugung, Kohlenstoffabtragung und Elution nun in Betrieb sind. Die Heißinbetriebnahme der Goldraffinerie wurde am 7. Juli abgeschlossen. Dies ist der letzte Betriebsbereich der Prozessanlage, der in Betrieb genommen wurde. Die Hochskalierung der Produktion wird wie geplant fortgesetzt, einschließlich der Sammlung von Gold auf Kohlenstoff, was in den kommenden zwölf Monaten zur Lieferung von etwa 175.000 oz Gold führen wird.

Dave Anthony, CEO von Asante Gold, sagte:

„Seit dem Erwerb der Goldmine Bibiani ist Asante eine Reihe von Verpflichtungen gegenüber seinen Interessensvertretern eingegangen, einschließlich gegenüber der örtlichen Gemeinde, der Regierung von Ghana und seinen Investoren. Wir sind stolz darauf, dass alle Verpflichtungen, die wir in den vergangenen zehn Monaten in Zusammenhang mit der Goldmine Bibiani eingegangen sind, bis zu diesem Zeitpunkt erfüllt oder übertroffen wurden.

„Die Qualität und die Pünktlichkeit der vom Team von Asante geleisteten Arbeit verdeutlichen dessen Fähigkeiten und dessen Engagement, die Ergebnisse plangemäß zu liefern. Wir anerkennen und danken unseren wichtigsten Projektpartnern, die allesamt ghanaische Unternehmen sind, einschließlich Harlequin International, Rabotec, KPS, Kozah Construction, iConstruction, Emak, Electrowind, FLSmidth - Ghana, Caesar Furnace, Mining Project Processing and Engineering Limited (MPPE), Top Quality Investments Limited, Rand Sandblasting Company, Tesla Electricals, Multigeomatics, Knight Piesold Ghana Limited, Bosch Rexroth (Ghana) und PW International (Gh) Ltd.“