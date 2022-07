Valour gewinnt Startup des Jahres von Financial News

Valour wurde von Financial News im Rahmen der Excellence in Trading & Tech Awards der FN als Startup des Jahres ausgezeichnet.

TORONTO, 7. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Valour Inc. „Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJ.F) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt, gab heute bekannt, dass es bei den von Financial News veranstalteten Excellence in Trading & Tech Awards als Startup des Jahres ausgezeichnet wurde.

„Wir fühlen uns geehrt, von Financial News berücksichtigt zu werden", sagte Russell Starr, CEO von Valour. „Diese Auszeichnung spricht sowohl für die dynamischen Produktangebote von Valour als auch für die umfassende Expertise unseres Teams mit digitalen Assets. Wir sind stolz darauf, das einzige börsennotierte Unternehmen zu sein, das sich ausschließlich darauf konzentriert, privaten und institutionellen Anlegern einen unvergleichlichen Zugang zu diversifizierten, regulierten Web3- und DeFi-Protokollen zu bieten."

Mit der Auszeichnungsreihe von Financial News werden die Unternehmen und Einzelpersonen gewürdigt, die sich durch die Stärke ihrer Geschäfte in Europa auszeichnen. Die Vorauswahl wurde von einem Gremium der FN-Redaktion nach mehrwöchigen Recherchen getroffen, bei denen unter anderem die eingegangenen Bewerbungen gesichtet und die Meinungen von Marktteilnehmern eingeholt wurden. Anschließend trafen sich die Juroren, um die Auswahllisten zu besprechen und vertraulich abzustimmen.

„Wir bei Valour blicken optimistisch in die Zukunft der digitalen Assets in Europa und darüber hinaus", so Starr weiter. „Financial News hat uns für unsere geschäftlichen Erfolge ausgezeichnet und denkt damit genauso. Im vergangenen Jahr konnten wir sieben verschiedene Digital Asset ETPs für private und institutionelle Anleger auf den Markt bringen, um die langfristigen Vorteile von DeFi nutzen zu können. Darüber hinaus generieren Valour ETPs aufgrund unserer überlegenen Weitsicht und technischen Expertise trotz des Bärenmarktes im Juni weiterhin Nettozuflüsse. Wir sind zuversichtlich, dass wir unser Wachstum beschleunigen können, wenn sich die makroökonomischen Bedingungen zu unseren Gunsten wenden."