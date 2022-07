Die Inflation in den USA nimmt weiter an Fahrt auf. Im Juni stieg die Inflationsrate auf 9,1 Prozent und damit auf höchsten Wert seit über 40 Jahren. Anleger und Volkswirte wurden von der Stärke des Anstiegs am Mittwoch kalt erwischt.

Der EuroStoxx 50 taumelte über zwei Prozent ins Minus und rutschte auf den tiefsten Stand seit einer Woche ab. Der Dax liegt am Nachmittag rund 1,7 Prozent im Minus. Die US-Börsen starten ebenfalls mit einem Minus. Sowohl der S&P 500 als auch der Tech-Index Nasdaq rutschen rund ein Prozent ins Minus.