Europäischer Gerichtshof Dieselfahrer können nach Softwareupdate Ansprüche geltend machen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich mit der Zulässigkeit

des Thermofensters beschäftigt, das in Dieselmodellen des Volkswagenkonzerns

nach einem Softwareupdate zu finden ist. Die Richter in Luxemburg halten das

Thermofenster für unionsrechtswidrig und damit für illegal. Daraus ergeben sich

Ansprüche auf Entschädigung

jetzt geltend machen sollten.

jetzt geltend machen sollten.



Untersuchungen haben ergeben, dass VW-Fahrzeuge, die im Zuge des Dieselskandals

ein Softwareupdate erhalten haben, die freigesetzten Abgase noch immer nicht

gesetzeskonform reinigen. Der Grund ist das sogenannte Thermofenster, das die

Abgasreinigung im Motor nur bei Außentemperaturen zwischen 15 und 33 Grad

zulässt. Außerhalb dieser Temperaturen werden die Abgase nicht gereinigt und die

gesetzlichen Emissionsgrenzwerte damit überschritten. In Mitteleuropa liegt die

Durchschnittstemperatur gerade einmal bei 11 Grad. Die meiste Zeit setzen

Fahrzeuge mit Thermofenster also ungefiltert Abgase frei. Das verstößt gegen

EU-Recht.