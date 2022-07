WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit klaren Kurszuwächsen geschlossen. Der ATX stieg um 1,75 Prozent auf 2949,59 Einheiten. Nach einem schwächeren Start konnte der ATX seine Verlaufsverluste bis Mittag merklich eingrenzen, am Nachmittag drehte er dann deutlich ins Plus. Unterstützung kam dabei einerseits von der Wall Street.

Andererseits trieben Spekulationen über eine planmäßige Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen die europäischen Märkte im Späthandel weiter nach oben. Zwei mit den Exportplänen vertraute Quellen sagten einem Reuters-Bericht zufolge, dass die russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Abschluss der geplanten Wartungsarbeiten voraussichtlich am Donnerstag wieder aufgenommen würden - allerdings nicht bei voller Kapazität, sondern mit der vor der Wartungspause gesehenen Auslastung.