Der Intel-Aktie stehen spannende (und womöglich auch richtungsweisende) Handelstage ins Haus. Neben der heute noch zu erwartenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank werfen die Quartalsergebnisse Intels (Veröffentlichung geplant für den 28.07.) ihre Schatten bereits voraus. Dass die Aktie aus technischer Sicht in der aktuellen Situation positive Impulse gebrauchen kann, verdeutlicht bereits ein flüchtiger Blick auf den unteren Chart.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Intel hieß es am 27.06. unter anderem „[…] Immerhin gelang es Intel in den letzten Handelstagen, den Unterstützungsbereich 36 US-Dollar / 33 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Wie wichtig ein Verbleib der Aktie oberhalb von 36 / 33 US-Dollar ist, verdeutlicht der obere 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis. Intel leitete nach dem Test der Zone eine vorsichtige Erholung ein. So langsam aber sicher kommt der Bereich von 40 US-Dollar „in Sichtweite“. Die Aufgabenstellung ist jedoch unverändert. Intel muss über die 42 US-Dollar - noch besser über die 45 US-Dollar, um der Erholung Relevanz zu verleihen. Sollte es hingegen doch noch zu einem Rutsch unter die 33 US-Dollar kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“



Die Aktie dehnte in der Folgezeit zunächst ihre Korrekturbewegung aus. Erst Anfang Juli kam sie im Bereich von 36 US-Dollar zum Stehen. Damit bestätigte die Aktie die Unterstützung. Die 36 US-Dollar haben somit in der aktuellen Situation zentrale Bedeutung erlangt.

Nach dem Test der 36 US-Dollar drehte Intel nach oben ab und versuchte sich an einer Erholung. Diese ließ jedoch von Anfang an wichtige Attribute vermissen. Oberhalb von 40 US-Dollar wurde bereits die Luft dünn. Der so wichtige Ausbruch über die 42 US-Dollar gelang nicht.

Kurzum. Unmittelbar vor den eingangs erwähnten Terminen hat sich die Aktie unter die 40 US-Dollar zurückgezogen. Die Aufgabenstellung für die Aktie ist unverändert: Intel muss nachhaltig über die 42 US-Dollar, um ein frisches Kaufsignal auszulösen. Sollte es hingegen unter die 36 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten.