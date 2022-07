Wenige Handelstage vor Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen befindet sich die Aktie von Green Thumb Industries in einer ambivalenten Lage. Zwar zeigt die Aktie deutlich den Versuch, einen Boden auszubilden, doch so wirklich zwingend ist das Ganze noch nicht.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Green Thumb Industries hieß es am 27.06. unter anderem „[…] Die Leidenszeit im Cannabis-Sektor setzte sich auch zuletzt fort. Das Ganze manifestiert sich in einem immer lethargisch werdenden Handel. Auch die Aktie von Green Thumb Industries stellt diesbezüglich keine Ausnahme dar. Der Bruch der wichtigen Marke von 10 US-Dollar hat sich manifestiert. Aktuell ist die Aktie auf knapp 8,5 US-Dollar gelaufen und hat damit vorerst auch den Kontakt zur 10er Marke verloren. Derzeit sieht es ganz danach aus, dass Green Thumb Industries das von uns skizzierte Bewegungsziel von 7,5 US-Dollar nun ins Visier nimmt. Etwaige Erholungsversuche erlangen erst Relevanz, sollten sie die Aktie zurück über die 11,6 US-Dollar führen. Solange sich diese darunter abspielen, sind sie mit Vorsicht zu genießen.“