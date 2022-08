Interview mit Marius Michael

Lieber Herr Michael, 2018 haben Sie die Agentur übernommen und sind nach Frankfurt gewechselt. Wo waren Sie vorher und wie kam es zu diesem Schritt?

Vorher war ich Partner in einer Versicherungsagentur in Mainz. Nach 14 Jahren in der Branche wollte ich den nächsten Schritt gehen und eine eigene Agentur ins Leben rufen. Allianz brauchte einen Nachfolger für eine Agentur in Frankfurt - jemand Junges mit Branchenerfahrung. Das hat perfekt zu mir gepasst.

Bild: Agenturinhaber Marius Michael Bildquelle: Marius Michael

Welche Vision vertreten Sie mit Ihrer Agentur?

Mit unserer Hilfe können sich Unternehmen durch eine umfassende Mitarbeiterversorgung als attraktive Arbeitgeber positionieren. Sie gewinnen qualifizierte Fachkräfte und binden sie langfristig an das Unternehmen. Dabei kommen ihre Mitarbeiter zu mehr Rente und erlangen eine bessere Gesundheitsversorgung.

Allgemein erhält somit die Gesundheit jedes einzelnen Arbeitnehmers mehr Fokus. Win-win.

Sie stehen für die Gesundheit von Mitarbeitenden ein und bieten individuelle Versicherungskonzepte an. Würden Sie noch einmal erklären, warum die Einführung einer betrieblichen Krankenversicherung auch vorteilhaft für Arbeitgeber ist?

Arbeitgeber haben fast immer die Herausforderung, Mitarbeiter zu finden und zu binden. Mit einer betrieblichen Krankenversicherung steigert eine Firma nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit, sondern auch die Weiterempfehlungsbereitschaft als Arbeitgeber. Arbeitgeber mit guten Zusatzleistungen werden oft besser bei Plattformen wie z.B. Kununu bewertet. Das Image verbessert sich deutlich. Für viele Arbeitgeber wird das zunehmend wichtiger. Das Unternehmen präsentiert sich damit als attraktiver und sozialer Arbeitgeber. So kann es in der Außenkommunikation im Kampf um Fachkräfte punkten. Darüber hinaus reduziert es damit die durchschnittlichen Krankheitstage der Mitarbeitenden – was im Sinne aller Parteien ist. Auch die Fluktuationskosten werden deutlich reduziert.

Wissen Sie, wie viel es kostet, einen Mitarbeiter zu verlieren und einen neuen einzustellen?

Welche weiteren Leistungen bieten Sie noch an?

Wir setzen für unsere Kunden die komplette Mitarbeiterversorgung um. Zu den wichtigsten Bausteinen zählen die Betriebliche Altersvorsorge, Krankenversicherung und Berufsunfähigkeitsvorsorge, aber auch die ergänzende Unfallversicherung für Mitarbeiter. Zu unserem Gesamtkonzept für eine Firma gehören ebenso die Absicherung von Haftung, Sachwerten und die Liquiditätssicherung.

Wie würde das jeweilige Versicherungskonzept technisch für den Kunden umgesetzt werden?

Technischer und zeitlicher Aufwand für die Firma bleiben gering. Der Arbeitgeber bekommt einen Zugang zum eigenen Online-Portal. Dort hat er Überblick über den Vertrag und Zugriff auf wichtige Unterlagen. Auch für die Mitarbeiter bieten wir eine Landingpage, die z.B. über ein Intranet verlinkt werden kann. Im Leistungsfall muss der Arbeitgeber nichts tun. Mitarbeiter rechnen ihre Leistungen direkt mit Allianz ab. Für jede Firma also eine komfortable, unkomplizierte Lösung.

Werden Ihre Leistungen häufig über die steuerfreie Sachkostenpauschale abgerechnet? Warum nutzen viele Firmen insbesondere dieses Konzept gerne?

Für den Beitrag wird häufig die Sachbezugsfreigrenze genutzt, da es die einfachste und steuerlich unkomplizierteste Abrechnung ist. Falls diese schon ausgeschöpft ist, gibt es andere steuerliche Lösungen. Gemeinsam mit den Kunden erarbeiten wir, was am besten zu ihm passt.

Wie wird der Markt von Versicherungen sowie deren Ruf sich in den kommenden Jahren verändern?

Versicherungen im Allgemeinen sind eine der wichtigsten Pfeiler unserer Wirtschaft. Kein vernünftiges Unternehmen würde Waren produzieren oder verschiffen ohne Versicherung. Ohne Versicherungen keine Industrie. Auch für die private und betriebliche Altersvorsorge werden kapitalstarke Versicherer sowie kompetente Vermittler gebraucht. Der Markt der betrieblichen Krankenversicherung ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Branche sich ständig an die Bedürfnisse der Verbraucher anpasst. Davon werden wir in Zukunft noch mehr sehen. Gute Voraussetzungen für einen guten Ruf.