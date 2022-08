In Warschau sank der Wig-20 um 1,49 Prozent auf 1688,03 Punkte, während sich der breiter gefasst WIG stabil hielt mit plus 0,13 Prozent bei 54 841,05 Punkten. Unter Druck kamen unter anderem die Aktien der Ölgesellschaft PKN Orlen, die 2,2 Prozent einbüßten.

In Budapest stieg der Bux um 1,77 Prozent auf 42 931,04 Punkte. Unter den Schwergewichten legten die Aktien des Pharmaherstellers Richter Gedeon um 2,4 Prozent zu. Fest zeigten sich auch die Papiere der OTP Bank mit plus 2,0 Prozent sowie die der Ölgesellschaft MOL mit plus 1,7 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. Während in Tschechien und Ungarn die Aktienmärkte deutlich zulegten, wurden in Polen und auch in Russland Verluste verbucht.

