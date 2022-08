#JobsWieDu McDonald's Deutschland zeigt mit einer neuen Employer Branding-Kampagne wie vielfältig und attraktiv die Arbeit für das Unternehmen ist

München (ots) - Mit der neuen und langfristig angelegten Arbeitgeberkampagne

möchte McDonald's Deutschland Vorurteile ausräumen und zeigen, wie vielfältig

die Realität für Mitarbeitende des Unternehmens wirklich aussieht. Authentizität

und Zielgruppen-Fit soll hierbei ein eigenes Brand Ambassador-Projekt schaffen.



McDonald's lebt seit jeher eine offene Willkommenskultur, Vielfalt und Toleranz

- und das sowohl vor als auch hinter dem Counter. Mit der aktuellen Kampagne

#JobsWieDu stellt das Unternehmen genau diese Leitlinie unter Beweis und zeigt,

dass Menschen mit den vielfältigsten Voraussetzungen und Zielen im Arbeitsumfeld

jederzeit die gleichen Chancen geboten werden. "Bei uns gibt es Jobs, die so

individuell sind wie jeder Mensch in unserer Gesellschaft. Wichtig ist uns

deshalb nicht, wo ein Berufsweg gestartet wurde, sondern wohin er gehen soll.

Auf dieser Reise möchten wir die Mitarbeiter:innen mit vielen verschiedenen

Maßnahmen wie u.a. flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie Aus- und Weiterbildungen

bestmöglich unterstützen.", so Sandra Mühlhause, Vorstand Personal McDonald's

Deutschland.