Der russische RTS-Index an der Moskauer Börse schloss mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 1118,40 Punkten./sto/ger/APA/ajx/jha/

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben sich am Mittwoch mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Im Späthandel gab eine starke Eröffnung an der Wall Street Schub. Sinkende US-Inflationszahlen hätten die Spekulationen über einen erneut großen Zinsschritt in den Vereinigten Staaten in Höhe von 0,75 Prozentpunkten durch die Notenbank Fed erst einmal im Keim erstickt und den Aktienmärkten Auftrieb verliehen, hieß es.

