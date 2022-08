Die Auswirkungen des Pakets dürften in der Tat weitreichend sein. Das Paket hat einen Umfang von rund 430 Milliarden US-Dollar. Der größte Teil davon – 370 Mrd. Dollar – ist für Energiesicherheit und Klimaschutz vorgesehen, weitere rund 60 Milliarden Dollar gehen ins Gesundheitswesen. Vor diesem Hintergrund blicken wir auf börsennotierte Unternehmen, die von dem Klimapaket profitieren.

Mit knapper Mehrheit der Demokraten hat der US-Senat einen Gesetzesentwurf für massive Investitionen unter anderem in den Sozialbereich und den Klimaschutz beschlossen. Die Biden-Administration hatte das Gesetz vorab als historisch bezeichnet. Es werde dazu beitragen „die drängendsten wirtschaftlichen Herausforderungen von heute zu bewältigen, unsere Wirtschaft für die kommenden Jahrzehnte zu stärken und die Vereinigten Staaten in die Lage zu versetzen, weltweit führend im Bereich der sauberen Energie zu sein“, so eine Mitteilung des Weißen Hauses.

Klimaschutz-Milliarden aus Washington fließen in die Wirtschaft

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer