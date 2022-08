S&P 500 und Nasdaq konnten gestern zunächst weiter zulegen - aber dann doch der Rücksetzer: zeigt die bärische Tageskerze das Ende der Rally an? Manches spricht dafür. Viele Indikatoren zeigen negative Divergenzen und deuten auf ein sogenanntes "Erschöpfungs-Gap" (Exhaustion Gap) - also einen Fehlausbruch nach oben - hin. S&P 500 und Nasdaq folgen mit der jüngsten Rally dem Narrativ: "die Inflation fällt, also hört die Fed bald auf die Zinsen anzuheben". Aber warum steigen die Renditen an den Anleihemärkten? Warum steigt Gold nicht weiter, wenn doch die Fed angeblich bald aufhört, die Zinsen anzuheben? Der heutige Handelstag wird sowohl für S&P 500 als auch für den Nasdaq extrem wichtig, denn er gibt Aufschluß darüber, ob wir einen Fehlausbruch af der Oberseite gesehen haben - oder nicht..

Hinweise aus Video:

1. Immobilien: Drastische Auswirkungen der gestiegenen Bauzinsen

2. Inflation: Welche Preistreiber die nächsten Monate anstehen

3. Wie viel Gas muss Deutschland wirklich sparen?

Das Video "S&P 500, Nasdaq: War das die Wende? Ende der Rally?" sehen Sie hier..