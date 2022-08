Der Chip-Konzern Infineon setzt weiterhin auf Expansion und peilt laut Konzernchef Jochen Hanebeck Übernahmen "in kleinerer oder mittlerer Größenordnung" an. Diese könnten sich im Milliardenbereich abspielen, wie er gegenüber der Süddeutschen Zeitung sagte. Im Fokus steht dabei vor allem der Ausbau der bisherigen Standorte für die Waferproduktion – Dresden, das österreichische Villach und Kulim in Malaysia – um Skaleneffekte zu realisieren.

Die Erschließung von neuen großen Standorten steht nicht auf der Agenda. Anders als ein Ausbau des Bereichs der Elektromobilität, den die Münchener ebenfalls gezielt ins Visier nehmen, da sie dort mit einem lang anhaltenden Boom rechnen. Daraus resultierende Gewinne sind allerdings noch Zukunftsmusik.