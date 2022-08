Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.910,12 Punkten berechnet, und damit 0,68 Prozent über Vortagesschluss.Marktbeobachtern zufolge ließen schwächer als erwartet ausgefallene ZEW-Daten und die Verwirrung um die geplante Gasumlage die Anleger zunächst grübeln, letztlich setzte sich aber ein Optimismus vor den nahenden Fed-Protokollen durch. Die Werte von RWE standen an der Spitze der Kursliste kurz vor Handelsschluss über drei Prozent im Plus, direkt vor denen von Continental und Porsche, die jeweils über zwei Prozent zulegten. Entgegen dem Trend über zwei Prozent ließen am Listenende die Papiere von Zalando nach, direkt hinter denen von Qiagen und Hellofresh.Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0176 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9827 Euro zu haben. Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.775 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent).Das entspricht einem Preis von 56,08 Euro pro Gramm. Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 92,92 US-Dollar, das waren 218 Cent oder 2,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Der DAX an der Börse TTMzero hat ein Plus von +0,51 % auf 13.918PKT erreicht.