Ein deutliches Plus gab es Dienstag in Moskau. Der RTS-Index beendete den Tag mit einem Aufschlag von 2,62 Prozent bei 1142,05 Punkten./spo/ger/APA/edh/he

Der ungarische Bux stieg um 1,15 Prozent auf 43 528,08 Punkte. Deutliche Aufschläge bei den Anteilscheinen der OTP Bank (plus 2,6 Prozent) und des Ölkonzerns Mol (plus 1,0 Prozent) zogen den Index an. Die Aktien von Richter Gedeon gaben hingegen um 0,1 Prozent nach.

Der tschechische Leitindex PX kletterte um 0,38 Prozent auf 1255,74 Punkte nach oben. Dazu trug das Indexschwergewicht CEZ mit einem Zuwachs von 1,4 Prozent bei. Die in Prag gelisteten Banken zeigten sich mit Kursveränderungen zwischen minus 0,3 und plus 0,2 Prozent wenig bewegt.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag mehrheitlich fester geschlossen und sich damit in das gesamteuropäische Bild eingefügt.

