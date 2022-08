Der Pharmakonzern hat die Entwicklung des Brustkrebsmedikaments Amcenestrant in einer späten Studienphase beendet. Analyst Peter Welford von der US-Bank Jefferies hatte für das Mittel einen Spitzenumsatz von zwei Milliarden US-Dollar nach einer Zulassung im Jahr 2025 prognostiziert - bei einer Wahrscheinlichkeit der Zulassung von 60 Prozent. Das entspreche 2,3 Euro je Aktie im Bewertungsmodell. Im Handel heißt es dazu, Sanofi werde nun noch abhängiger von Dupixent gegen unter anderem Asthma./bek/mis

PARIS (dpa-AFX Broker) - Eine Hiobsbotschaft zur Produkt-Pipeline hat am Mittwoch den Kurs der Sanofi-Aktie belastet. Mit einem Abschlag von 4,7 Prozent auf 82,54 Euro waren die Titel das Schlusslicht in einem kaum bewegten französischen Leitindex Cac 40 .

