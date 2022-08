DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 145 auf 125 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Textilkette stehe vor einem schwierigen dritten und vierten Quartal, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine drohende Konsumschwäche falle zusammen mit höheren Fracht- und Herstellungskosten sowie Gegenwind von der Währungsseite./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2022 / 06:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,67 % auf 11,04EUR erreicht.