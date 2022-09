Wirtschaft Immer mehr Kleinkinder fahren mit der Bahn

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In diesem Jahr hat die Bahn mehr Kinder im Fernverkehr befördert als je zuvor. In den ersten acht Monaten 2022 reisten knapp zwei Millionen Kinder zwischen 6 und 14 Jahren kostenlos in Begleitung eines Erwachsenen, berichtet die "Bild am Sonntag".



Das waren knapp acht Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2019. Kinder unter sechs Jahren benötigen keine Fahrkarte, gezählt werden sie aber offenbar trotzdem. In den letzten Jahren hat die Bahn viel in die kleinsten Fahrgäste investiert.