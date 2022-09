Durch das US-Inflations- und Klimagesetz – den sogenannten Inflation Reduction Act (IRA) – winken Tesla und Kunden bis 2025 fast elf Milliarden US-Dollar an staatlichen Zuflüssen, so Analyst Rod Lache. Er stufte die Aktien des E-Autobauers von "Peer Perform" auf "Outperform" hoch. In der Zwischenzeit "dürften die Hersteller von Elektrofahrzeugen profitabler werden als die Hersteller von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor", zitiert ihn CNBC.

"Mit der Verabschiedung des IRA kann Tesla bis Mitte des Jahrzehnts mit starken Umsatzzahlen rechnen. In der Tat könnte Tesla der einzige Erstausrüster sein, der in der Lage ist, den vollen Kaufkredit in Höhe von 7.500 US-Dollar für die in den USA verkauften Fahrzeuge noch vor Mitte des Jahrzehnts zu erhalten", schrieb Lache in einem Research-Bericht.