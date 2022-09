WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag mit klaren Kursaufschlägen geschlossen. Der Leitindex ATX legte dank der Zuwächse der schwergewichteten Bankenwerte um 1,17 Prozent auf 2938,89 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen herrschte überwiegend eine freundliche Anlegerstimmung vor. International stand die mit Spannung erwartete EZB-Leitzinsentscheidung im Fokus.

Die Rekordinflation im Euroraum trieb die Euro-Währungshüter zur größten Zinserhöhung der EZB-Geschichte. Die Notenbank hob den Leitzins im Euroraum trotz wachsender Sorgen vor einem Absturz der Wirtschaft in eine Rezession um 0,75 Prozentpunkte an und deutete weitere Erhöhungen an. Auch der Ausblick auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum drückte nicht auf die Aktienkurse.