Aduro Clean Technologies und Ölproduzent Prospera unterschreiben Absichtserklärung im Hinblick auf die Zusammenarbeit bei einer Pilotanlage zur teilweisen Aufbereitung von Bitumen

Sarnia, Ontario (Kanada), den 13. September 2022 – Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und für die Umwandlung von Schweröl sowie erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, freut sich bekannt zu geben, dass Aduro Energy Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Aduro Energy Inc., mit Prospera Energy Inc. („Prospera“) eine Absichtserklärung („LOI“) mit Datum vom 12. September 2022 mit dem Ziel abgeschlossen hat, eine vorkommerzielle Pilotanlage zur Umwandlung von Bitumen mit niedrigem API-Grad in höherwertige Produkte zu entwickeln, zu bauen und bereitzustellen.

Prospera Energy Inc. (TSX.V: PEI, OTC: GXRFF, FWB: OF6B) ist ein Unternehmen der kanadischen Energieindustrie, der sich mit der Akquisition, Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl sowie Erdgas in Westkanada befasst. Seine Hauptprojekte sind die Konzessionsgebiete Cuthbert, Heart Hills und Luseland mit mittelschweren bis Schweröl-Vorkommen (API-Grad: 12-17), die sich entlang der Grenze zwischen Alberta und Saskatchewan befinden.

Am 7. September 2022 gab Aduro bekannt, dass sein vergrößerter Bitumenreaktor mit kontinuierlichem Durchfluss kurz vor der Fertigstellung und der Bereitschaft für Kundenversuche und einen beschleunigten Einsatz steht. Diese Absichtserklärung ist die zweite Vereinbarung des Unternehmens in der Bitumen-Branche mit einem Produzenten in Alberta.

Die Absichtserklärung umfasst einen 18-Monats-Plan mit drei Phasen. Die erste Phase, die im Oktober 2022 beginnen wird, umfasst den Test von Bitumen-Rohstoffen und die Bewertung der Wirtschaftlichkeit. Es wird erwartet, dass sie im ersten Quartal 2023 abgeschlossen wird.

Phase 2 umfasst die vorläufige Planung, die Identifizierung des Standorts der Pilotanlage und die Überprüfung von Lizenzen und Genehmigungen sowie eine detaillierte Budgetierung und Vereinbarung über den Start der Bauarbeiten. Die zweite Phase soll im dritten Quartal 2023 abgeschlossen werden.

Phase 3 umfasst die Beschaffung, Fertigung, Konstruktion, Inbetriebnahme und den Betrieb einer Pilotanlage mit einer Kapazität von 50 Barrel Rohöl pro Tag. Die Arbeiten werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Nach Abschluss der dritten Phase werden Aduro und Prospera eine Roadmap für die Inbetriebnahme einer kommerziellen Anlage mit einer Kapazität von 3.000 Barrel Rohöl pro Tag definieren.