Noratis: Deutliche Unterbewertung nicht gerechtfertigt

SMC-Research hat eine Studie zur Noratis AG veröffentlicht und die Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt. Der SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski hat mit Verweis auf die schwierigere Marktlage und auf den deutlichen Zinsanstieg sein Kursziel für die Aktie zwar deutlich reduziert, sieht das Unternehmen aber dennoch vielversprechend ausgestellt und die Aktie klar unterbewertet.

Als Bestandsentwickler verfolge Noratis laut SMC-Research ein Geschäftsmodell, das Elemente aus der Immobilienbestandshaltung und der Projektentwicklung kombiniere. Dabei konzentriere sich das Unternehmen auf ältere Wohnimmobilien in kleineren Städten und Randlagen von Metropolen, die bevorzugt mit baulichem Modernisierungsbedarf und mit Bewirtschaftungsdefiziten erworben, anschließend modernisiert und aufgewertet und schließlich veräußert bzw. teilweise auch in die eigene Bestandshaltung überführt werden, so die Analysten.