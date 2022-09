AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway rechnet infolge der Konsumflaute mit einem schwächeren Wachstum - aber auch mit einer schnelleren Rückkehr in die Gewinnzone. So dürfte zwar der Gesamtbetrag aller Bestellungen langsamer anziehen als erwartet. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2022 dürfte der Konzern aber seit langer Zeit wieder ein um Sondereffekte bereinigtes positives operatives Ergebnis (Ebitda) auf die Beine stellen, wie er am Dienstag in London mitteilte. Anleger zeigten sich erfreut über den positiveren Ergebnisausblick, die Just-Eat-Takeaway-Aktie sprang nach Bekanntwerden der Nachricht um knapp neun Prozent nach oben.

Zuletzt notierten die Scheine noch fast sieben Prozent im Plus. Am längerfristigen Abwärtstrend ändert das allerdings nur wenig: Seit dem Jahreswechsel ist der Kurs um zwei Drittel abgesackt. Just Eat Takeaway ist damit aber nicht allein: Aktionäre des Berliner Konkurrenten Delivery Hero sowie des Londoner Lieferdienstes Deliveroo haben im selben Zeitraum jeweils etwa 60 Prozent verloren, der Kochboxenversender Hellofresh kommt auf einen Rückgang von rund 65 Prozent.