Henkel und Stadtwerke Düsseldorf besiegeln Klimaschutz-Kooperation / Henkel speist Energie ins öffentliche Fernwärme-Netz ein (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Henkel und die Stadtwerke Düsseldorf haben heute eine

langjährige Partnerschaft besiegelt: Als erstes Unternehmen der Landeshauptstadt

wird Henkel industrielle Abwärme aus seinem eigenen Kraftwerk in das

Fernwärme-Netz der Stadtwerke Düsseldorf einspeisen und damit einen wichtigen

Beitrag zu mehr Klimaschutz und den Düsseldorfer Klimazielen 2035 leisten.



Der Konsumgüter- und Industriekonzern wird Kamin-Abwärme des Kraftwerks in das

städtische Fernwärmenetz einspeisen und dadurch Düsseldorfer Haushalte mit

Energie versorgen. Die industrielle Abwärme kann Henkel für die eigene

Energieversorgung nicht effizient nutzen, da der Standort kein Warmwassernetz

betreibt.





Im Rahmen des Projektes sollen künftig bis zu 40 Prozent der Fernwärme für dieStadtteile Garath und Benrath über die Abwärme und Wärme ausKraft-Wärme-Kopplung von Henkel gedeckt werden. Dadurch können die Stadtwerkeihren Erdgasverbrauch erheblich reduzieren. Die CO2-Emissionen der StadtDüsseldorf sinken um etwa 6.500 Tonnen jährlich.Das Projekt wird gefördert mit Mitteln des Landes NRW, vertreten durch dieBezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie. Der Leitungsbaubeginnt voraussichtlich im November 2022, die Einspeisung der Abwärme soll bisEnde 2024 erfolgen. Die Partnerschaft zwischen Henkel und den Stadtwerken istlangfristig angelegt. Denkbar sind weitere Ausbaustufen."Wir freuen uns, mit Henkel ein Düsseldorfer Traditionsunternehmen als Partnergewonnen zu haben. Diese Kooperation ist eine wichtige Investition in denKlimaschutz und stärkt auch den Wirtschaftsstandort Düsseldorf. Sie zeigt:Ökologie und Ökonomie stehen nicht im Gegensatz zueinander. Klug vereint sindsie die Grundlage für eine lebenswerte und wirtschaftlich erfolgreiche Stadt",so Julien Mounier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Düsseldorf."Mit dem Projekt leisten wir nicht nur einen Beitrag zur Energieversorgungunserer Heimatstadt, sondern auch zu mehr Klimaschutz, denn die energetischeNutzung von industrieller Abwärme ist hocheffizient und nachhaltig. AlsUnternehmen haben wir uns das Ziel gesetzt, bis 2030 klimapositiv zuproduzieren. Doch die Klimakrise lässt sich nur gemeinsam lösen, und deshalbsind Partnerschaften wie diese so wichtig", sagt Dr. Daniel Kleine, HenkelPresident Germany und Standortleiter Düsseldorf.Zum Düsseldorfer Fernwärme-SystemEnergiewende ist immer auch Wärmewende, vor allem in städtischen Ballungsräumen,wo dem Wärmesektor eine wichtige Rolle bei der Reduzierung klimaschädlicherEmissionen beigemessen wird. Ein Teil der Düsseldorfer Fernwärme wird mit derMüllverbrennung in Flingern erzeugt, wobei rund die Hälfte der Abfälle biogenen