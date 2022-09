TAAT sponsert „Boundary“-Musikfestival in Brighton (U.K.)

LAS VEGAS und VANCOUVER, 28. SEPTEMBER 2022 - TAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Sponsor des Boundary Musikfestivals in Brighton (290.000 Einwohner) war. Boundary ist eine Veranstaltung mit einer durchschnittlichen Besucherzahl von etwa 20.000. Das Unternehmen verstärkt seine Marketingbemühungen für erwachsene Raucher im Vereinigten Königreich (UK), da sehr bald ein größeres Angebot an TAAT auf den Markt erhältlich sein wird, nachdem die bisher größte Lieferung von TAAT in das Vereinigte Königreich erfolgt ist (wie in einer Pressemitteilung vom 16. September 2022 beschrieben).