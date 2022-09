Nach Ansicht der Bank profitiert Ceres Power von seinem "einzigartigen" Lizenzierungsmodell: Durch seine Zusammenarbeit mit Blue Chip-Unternehmen könne das britische Unternehmen Elektrolyseure sowie Brennstoffzellen zu sehr niedrigen Stückkosten in Masse produzieren.

Das Kursziel für die Ceres Power-Aktie legt Credit Suisse auf 12,50 britische Pfund fest. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 227 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlusskurs an der London Stock Exchange.

Industrie De Nora, das Komponenten für die Herstellung von 'grünem' Wasserstoff herstellt, könnte ebenfalls vom zukünftigen Wasserstoff-Boom profitieren. Die Credit Suisse legt das Kursziel für Industrie De Nora auf 21,50 Euro fest. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs an der Börse Frankfurt entspricht dies einem Plus von mehr als 37 Prozent.

An der Börse hatte es 2021 eine regelgerechte Wasserstoff-Aktien-Rallye gegeben. Der E-Mobilität Wasserstoff Index war im März des vergangenen Jahres auf fast 800 Punkte geklettert. Anschließend kam es jedoch zu einem heftigen Crash: Aktuell liegt der Index bei rund 270 Punkten.





Sogenannter 'grüner' Wasserstoff entsteht durch die Aufspaltung von Wasser (Elektrolyse) in Sauerstoff und Wasserstoff. Dabei kommt ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen, wie Solar- oder Windkraft, zum Einsatz. Das farblose Gas kann gespeichert und mit Brennstoffzellen wieder in Strom umgewandelt werden – dabei entsteht nur Wasserdampf und kein Kohlenstoffdioxid. 'Grüner Wasserstoff' kann außerdem in der Industrie als klimafreundliche Alternative zu Erdgas eingesetzt werden.

Sowohl bei der Herstellung als auch bei der Nutzung von 'grünem Wasserstoff' entsteht kein CO2, weswegen das Gas unter Experten als wichtiger Baustein der Energiewende gilt. Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse legen aber nahe, dass Wasserstoff selbst ein hochpotentes Klimagas ist. Wissenschaftler fordern deshalb, dass die Vermeidung von Wasserstoff-Lecks höchste Priorität haben muss.

Die deutsche Bundesregierung hat im Juni 2020 die Nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet. Mittels Wasserstofftechnologie soll der CO2-Austoß in den Bereichen Industrie, Verkehr und Energie gesenkt werden. Weltweit haben eine ganze Reihe von Industrie- und Schwellenländern nationale Wasserstoffstrategien beschlossen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

