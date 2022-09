Luxusaktien werden zum Teil als Zufluchtsort betrachtet, weil die Ausgaben der Wohlhabenden auch in konjunkturschwachen Phasen stabil bleiben, so einige Analysten.

Laut der Analysten seien Aktien des Luxusfahrzeugherstellers Ferrari unter den von Morgan Stanley abgedeckten Aktien "so gut wie rezessionssicher". Sie erhöhten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie von Ferrari für die Geschäftsjahre 2023 bis 2025 um sieben bis zehn Prozent. Die Analysten bekräftigten damit am Vorabend des Porsche-Debüts ihre Übergewichtung von Ferrari und heizten die Stimmung im Sektor an.

Die Italiener wurden 2015 aus dem Fiat-Konzern (heute Stellantis) abgespalten und an die Börse gebracht. Seitdem stieg die Ferrari-Aktie um 270 Prozent und damit deutlich stärker als Stellantis, die rund 115 Prozent im Plus notieren.

Im bisherigen Jahresverlauf mussten auch die Ferrari-Aktien Federn lassen und sind um über 16 Prozent gefallen. Das Kursziel von Morgan Stanley von 300 US-Dollar deutet jedoch auf ein Kurspotenzial von rund 57 Prozent hin.

Laut einer Marketscreener-Analyse haben Analysten, die die Ferrari-Aktie covern, ihre Umsatzerwartungen in jüngster Zeit deutlich nach oben geschraubt. Auch sei das durchschnittliche Kursziel in den vergangenen vier Monaten deutlich nach oben korrigiert worden. So impliziert der Konsens der Analysten ein Aufwärtspotenzial von 20 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

