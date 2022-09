In unserer letzten Kommentierung zu Green Thumb Industries an dieser Stelle thematisierten wir die (damals) frischen Ergebnisse zum 2. Quartal 2022 sowie die überaus spannende charttechnische Konstellation in der Aktie. Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen und es hat sich einiges getan.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Aus charttechnischer Sicht dominieren zwei Kursbereiche gegenwärtig das Handelsgeschehen. Auf der Oberseite muss die Aktie über die 11,6 US-Dollar und das möglichst nachhaltig. Auf der Unterseite darf es für sie hingegen nicht unter die 7,7 US-Dollar gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden. Kurzum. Green Thumb Industries konnte recht robuste Finanzergebnisse für das 2. Quartal vorlegen, wenngleich nicht alles Gold war, was da glänzte. Positiv hervorzuheben ist das Umsatzwachstum, das im Vergleich zum 1. Quartal 2022 zu verzeichnen war sowie die Entwicklung des EBITDA. Dass die Aktie bislang nicht mit einem nachhaltigen Kursanstieg auf die Zahlen reagierte, dürfte maßgeblich der aktuelle Situation im Cannabis-Sektor geschuldet sein. Um aus charttechnischer Sicht einen ersten Achtungserfolg zu erzielen, muss es für Green Thumb Industries signifikant über die 11,6 US-Dollar gehen.“