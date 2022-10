GOLDMAN SACHS stuft VODAFONE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vodafone auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 175 Pence belassen. Die fortgeschrittenen Gespräche über die Zusammenlegung des britischen Vodafone-Geschäfts mit Three Uk von CK Hutchison seien ein Vertrauensbeweis in die Zustimmung der Regulierer, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren seien hier noch skeptisch, weshalb im Fall einer Genehmigung dies erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktien bedeuten würde./tav/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 17:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +3,88 % auf 1,210EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Lee

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,75

Kursziel alt: 1,75

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m