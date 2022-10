UBS stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Neutral'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 114,00 € , was eine Steigerung von +2,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Wacker Chemie Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -3,48 % auf 109,5EUR an der Börse Tradegate.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie vor Zahlen zum dritten Quartal von 145 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vorsichtiger an das operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns heran als der Konsens. Eine Schwäche im Geschäft mit der Bauindustrie überlagere wohl die gute Preisentwicklung bei Polysilizium. Das gesenkte Kursziel begründete er auch mit einem höheren risikofreien Zinssatz und dem gesunkenen Wert des Siltronic-Anteils./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 19:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 19:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

