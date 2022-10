Seit geraumer Zeit versucht sich die Aktie des US-amerikanischen Rohstoffkonzerns an einer Bodenbildung. Ein nachhaltiger Erfolg dieses Unterfangens blieb bislang aus. Vielmehr entwickelt sich das Ganze zu einer recht zähen Angelegenheit…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 19.09. hieß es unter anderem „[…] Freeport-McMoRan musste zuletzt unter anderem den rückläufigen Gold- und Kupferpreisen Tribut zollen. Anleger zogen sich aus dem Titel zurück. Mittlerweile haben die Gewinnmitnahmen Freeport-McMoRan auch unter die wichtige Marke von 30 US-Dollar geführt. Für die Aktie muss es nun darum gehen, den Bereich des letzten Verlaufstiefs bei 27,3 US-Dollar zu verteidigen. Sollte es Freeport-McMoRan nicht gelingen, könnten sich weitere Abgaben in Richtung 25 US-Dollar anschließen. Kurzum. Der Rücksetzer unter die 30 US-Dollar setzt nun den nächsten Unterstützungsbereich um 27,3 US-Dollar unter Druck. In der aktuellen Gemengelage ist auch ein erneutes Anlaufen des Juli-Tiefs, das damals bei 25 US-Dollar markiert wurde, nicht auszuschließen. Um das Chartbild aufzuhellen, bedarf es eines nachhaltigen Vorstoßes über die 35 US-Dollar.“

An der charttechnischen Gemengelage hat sich in den letzten Tagen / Wochen wenig geändert. Auf der Unterseite ist der Kursbereich 27,3 US-Dollar / 25,0 US-Dollar weiterhin intakt. Auf der Oberseite wird für Freeport-McMoRan hingegen die Luft dünn, sobald es in Richtung 33 US-Dollar geht. Ein aus bullischer Sicht so wichtiger Vorstoß über die 35 US-Dollar blieb der Aktie bislang verwehrt.

Die Lage an den Rohstoffmärkten ist unverändert ambivalent. Gold und Kupfer fehlen trotz der jüngsten Erholungsversuche die klaren Aufwärtstendenzen. Insofern könnte in Bezug auf Freeport-McMoRan das Geduldsspiel weitergehen.

Kurzum. Freeport-McMoRan „bastelt“ weiter an der Bodenbildung. Das Unterfangen würde Fahrt aufnehmen, sollte Freeport-McMoRan über die Zone 34 US-Dollar / 35 US-Dollar nachhaltig vorstoßen können. Auf der Unterseite sollten etwaige Rücksetzer auf 25 US-Dollar begrenzt bleiben, anderenfalls könnte es noch einmal eng werden.