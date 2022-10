CREDIT SUISSE stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Wie Analyst Eamonn Ferry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, verspricht er sich von dem Konsumgüterkonzern aus eigener Kraft ein Umsatzwachstum von 9,3 Prozent, was über der Marktschätzung von 6,9 Prozent liege. Die Bewertung der Aktie sei nicht anspruchsvoll. Er sorge sich aber um die Positionierung des Heim- und Körperpflegesegments. Außerdem betonte er die Risiken im Klebstoffbereich in einer drohenden Rezession./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 14:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2022 / 14:49 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -1,51 % auf 61,30EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Eamonn Ferry

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m