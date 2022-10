Innocan Pharmas Patentanmeldung zur Behandlung von Psoriasis capitis erreicht die nationale Phase

Der Eintritt in die nationale Phase ist einer der wichtigsten Meilensteine in einem Patent-Lebenszyklus. Mit diesem Einstieg in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union besteht für Innocan die Möglichkeit, seine pharmazeutischen Produkte in den wichtigsten Wirtschaftsländern der Welt zu schützen, sobald das Patent erteilt ist.

Dieser Meilenstein kennzeichnet die laufenden Bemühungen von Innocan, im Einklang mit seinen Geschäftszielen und gemäß den Anforderungen des Patentrechts einen entsprechenden Patentschutz für seine Produkte sicherzustellen.

Psoriasis capitis ist eine Hauterkrankung, die mit folgenden Symptomen einhergeht: trockene Kopfhaut, schuppige Stellen auf der Kopfhaut, Haarausfall, Brennen, Wundsein und weiße Schuppen. Die Schuppenflechte auf der Kopfhaut ist mitunter schwer zu therapieren und wird derzeit vorwiegend mit intraläsionalen Steroiden behandelt, die in die betroffenen Bereiche injiziert werden. Eine solche Behandlung erfolgt auf der Kopfhaut jedoch normalerweise nur kleinflächig. Darüber hinaus ist der Einsatz von Steroiden häufig mit Nebenwirkungen verbunden. Innocan eröffnet mit seiner Wirkstoffzusammensetzung die Möglichkeit einer wirksamen Therapie - ohne ein unästhetisches Erscheinungsbild zu riskieren und ohne die Kopfhaut zu reizen.

„Der Weltmarkt für Psoriasis-Therapeutika erreichte im Jahr 2021 einen Marktwert von 22,9 Mrd. USD. Prognosen zufolge dürfte dieses Volumen bis zum Jahr 2031 auf 55,8 Mrd. USD anwachsen, was einer mittleren Jahreszuwachsrate (CAGR) von 9,3 % bis 2031 entspricht“ (September 2022, Allied Market Research).

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharma und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung aus der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement. (ii) CLX: Eine CBD-geladene Exosom-Plattform, die möglicherweise das Potenzial einer hochgradig synergistischen Wirkung regenerierender und entzündungshemmender Eigenschaften auf das zentrale Nervensystem (ZNS) bietet. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global LTD gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. https://innocanpharma.com/