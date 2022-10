Sollte es nicht eine erneute Wendung in dem Fall geben, dann erhalten Twitter-Aktionäre 54,20 Euro je Anteilsschein.

Das Hin und Her um die Twitter-Übernahme von Elon Musk scheint sich dem Ende zu neigen. Allerdings nicht ohne weiteres Drama zwischen den beiden Seiten, das Vertrauen scheint zerstört.

Aktuell notiert die Aktie noch unter dem angebotenen Kaufpreis. Eine Chance für Trader, die jetzt noch an dem Deal verdienen möchten?

Marktanalyst Mike Seidl vom Börsendienst America's Most Wanted warnt: Noch ist der Deal nicht in trockenen Tüchern. Kann der Twitter-Kurs womöglich sogar nochmal Richtung 40 US-Dollar abstürzen? Mehr dazu in der Analyse!

Die Twitter Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -0,52 % auf 50,17EUR an der Börse Tradegate.