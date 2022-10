07:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, 9-Monatsumsatz 07:00 Uhr, Deutschland: About You, Q2-Zahlen 11:30 Uhr, Deutschland: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pk, Ingelheim 13:00 Uhr, Deutschland: Vitesco, Capital Markets Day 18:00 Uhr, Frankreich: LVMH, Q3-Umsatz 18:00 Uhr, USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung

08:00 Uhr, Deutschland: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1. Halbjahr 2022

08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 09/22

09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 09/22

09:00 Uhr, Türkei: Leistungsbilanz 08/22

10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 08/22

Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 11.10.2022 Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr) 01:50 JPN Leistungsbilanz n.s.a. 02:00 USA IWF Treffen 08:00 GBR ILO Arbeitslosenquote (3M) 08:00 GBR Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:00 GBR Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) 08:00 GBR Arbeitslosenänderung 14:45 EUR EZB Lane Rede 17:30 USA FOMC Mitglied Patrick T. Harker spricht 18:00 USA FOMC Mitglied Mester Rede 20:00 EUR EZB Lane Rede 20:00 GBR MPC Mitglied Sir Jon Cunliffe spricht 20:35 GBR BoE Gouverneur Bailey Rede



