Bereits unsere letzte Kommentierung zu The Scotts Miracle-Gro vom 29.09. überschrieben wir mit „Talfahrt und noch kein Ende in Sicht“.

Darin thematisierten wir unter anderem die schwachen Finanzergebnisse für Q3 (3-Monats-Zeitraum zum 02.07.2022) des Fiskaljahres 2022 des Unternehmens sowie die schwache charttechnische Verfassung der Aktie.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Für die Aktie von The Scotts Miracle-Gro kam es in den letzten Wochen knüppeldick. Das Kursdebakel der vergangenen Monate setzte sich fort. Mit dem Rücksetzer unter das markante Tief aus dem März 2020, das damals bei 75 US-Dollar markiert wurde, hat sich das Chartbild noch einmal massiv eingetrübt. Aktuell steht die Marke von 50 US-Dollar zur Disposition. Man muss schon bis ins Jahr 2013 zurückgehen, um Kursniveaus unterhalb von 50 US-Dollar ausfindig zu machen. Etwaige Gegenbewegungen erlangen aus charttechnischer Sicht erst Relevanz, sollten The Scotts Miracle-Gro über die 75 US-Dollar zurückführen können.“