DAX vor der Fed seitwärts - Teamviewer, Pfizer und Uber im Gespräch

Im heutigen Markt-Update betrachten wir uns neben dem DAX den deutschen Technologiewert Teamviewer #DE000A2YN900, sowie die beiden US-Werte Pfizer #US7170811035 und Uber Technologies #US90353T1007, die am Dienstag über ihr aktuelles Quartalszahlenwerk berichteten.

Der Deutsche Aktienindex geht vor dem nächsten Fed-Zinshammer offenbar etwas in Deckung. Zumindest bewegte sich Deutschlands führender Börsenindex am Mittwochvormittag noch überwiegend seitwärts. Am Abend um 19:00 Uhr steht möglicherweise der nächste Zinsschritt der Fed mit 75 Basispunkten auf der Agenda der Händler.

Der Deutsche Aktienindex geht vor dem nächsten Fed-Zinshammer offenbar etwas in Deckung. Zumindest bewegte sich Deutschlands führender Börsenindex am Mittwochvormittag noch überwiegend seitwärts.

