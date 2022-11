Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.11.2022

Kursziel: 2,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse CFA; Nils Scharwächter



Jüngste Erfolge machen solide Entwicklung in H2/22 visibel - Premiere der eigenen Filmproduktion in Q1/23



Splendid hat in den vergangenen Wochen mehrere Updates zu den laufenden Film- und Serienprojekten des Unternehmens veröffentlicht, die u.E. auf eine solide operative Entwicklung in H2 hindeuten. Das kommende FY 2023 dürfte indes mit Rückenwind starten.



Gefüllte Kinosäle und Top-Platzierungen im "Home Entertainment": In der laufenden Jahreshälfte konnte Splendid bisher an die guten Zahlen des ersten Halbjahres anknüpfen und verzeichnete bereits zwei weitere Kinoerfolge. So wurde Ende Juli der Kinderfilm "Slijmfilm 3" in den Kinos in Belgien und den Niederlanden ausgestrahlt und erreichte mehr als 200.000 Besucher. Mit dem vierten Teil der bekannten "MISFIT"-Reihe gelang zudem Anfang Oktober eine weitere Premiere in den Niederlanden. Der Film belegt derzeit Platz 1 der Kinderfilmcharts und steuert auf die Marke von 100.000 Zuschauern zu. Zudem ist mit "Die Insel der Zitronenblüten" noch in diesem Jahr eine weitere Premiere in Deutschland avisiert, die auf dem Kölner Film-Festival vergangene Woche vorgestellt wurde. Folglich erwarten wir für das Segment "Kinoauswertung" in der zweiten Jahreshälfte eine signifikante Umsatzsteigerung gegenüber dem ersten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres (MONe H2: 2,1 Mio. Euro; H1: 0,4 Mio. Euro).

Im Bereich "Home Entertainment" belegte der mit Liam Neeson prominent besetzte Action-Thriller "Memory" sowohl bei den physischen als auch digitalen Verkaufscharts Top-Positionen (#2 der Blu-ray-Charts; mehrere Wochen unter den Top-5 bei Apple) und sollte somit einen positiven Beitrag in diesem Segment liefern. Zudem dürften Aktionen mit Vertriebspartnern im Rahmen der bevorstehenden Black Week und des Weihnachtsgeschäfts dem Absatz physischer Bildtonträger Rückenwind verleihen. Dieser steht aufgrund der durch den Vormarsch der digitalen Vertriebskanäle anhaltenden Anspannung im stationären Handel vor strukturellen Herausforderungen. Nichtsdestotrotz rechnen wir in H2/22 ebenfalls mit einem erhöhten Erlösniveau aus dem physischen Geschäft (Blu-ray; DVD) gegenüber den ersten sechs Monaten (MONe H2: 5,4 Mio. Euro; H1: 4,8 Mio. Euro). Insgesamt impliziert unsere Prognose in diesem Segment im Vorjahresvergleich zwar einen leichten Umsatzrückgang von -0,5 Mio. Euro yoy, was allerdings durch Erlösströme anderer Bereiche überkompensiert werden sollte (Konzernerlös MONe 2022: 44,8 Mio. Euro; +0,1% yoy).



