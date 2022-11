Für die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Halliburton lief es in den letzten Wochen ausgesprochen rund. Markierte die Aktie noch Ende September ein Verlaufstief nahe der Marke von 23 US-Dollar, nimmt sie gegenwärtig bereits den Kursbereich von 40 US-Dollar ins Visier.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 13.10. hieß es unter anderem „[…] Halliburton gelang es zunächst, die Unterstützung bei 23,2+ US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Daraufhin entwickelte die Aktie zügig Aufwärtsmomentum. Die für Ölkonzerne positiven Rahmenbedingungen forcierten das Ganze. Zügig wurde der Kursbereich 25,0 US-Dollar / 26,7 US-Dollar überwunden, ein neues Kaufsignal in Richtung 30 US-Dollar installiert. Derzeit ringt Halliburton mit dem Widerstandsbereich um 30 US-Dollar. Man kann das ganze Cluster auf 32,3 US-Dollar erweitern. Insofern hat Halliburton ein dickes Brett zu bohren. Ein Sprung über die 32,3 US-Dollar würde der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 33,8 US-Dollar bzw. 35 US-Dollar verschaffen. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollte es nun im besten Fall nicht mehr unter die 26,7 US-Dollar gehen. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.“



In der Folgezeit setzte Halliburton den (ehemaligen) Widerstandsbereich um 30 US-Dollar / 32,3 US-Dollar stark unter Druck. Nach einigem Hin und Her gelang es der Aktie schließlich, diese Hürde zu überwinden. Auch die zuletzt thematisierten 35 US-Dollar stellten für Halliburton keine allzu große Herausforderung dar. Die Aktie blieb daraufhin am Drücker und nähert sich nun mit großer Vehemenz der Zone um 40 US-Dollar.

Die Aktie ist mit Blick auf die zurückliegende Rally zwar überkauft und damit anfällig für Gewinnmitnahmen, dennoch lässt sich noch keine Schwäche ausmachen. Solange etwaige Rücksetzer auf 35 US-Dollar begrenzt bleiben, ist alles im grünen Bereich. Selbst ein Durchmarsch in Richtung Juni-Hoch, das die Aktie damals bei knapp 44 US-Dollar ausgebildet hatte, scheint gegenwärtig nicht auszuschließen zu sein.